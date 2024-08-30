Восьмилетний мальчик упал в дыру с кипятком в Ростовской области

В Ростовской области восьмилетний мальчик упал в дыру с кипятком и получил ожоги первой и второй степени тяжести. Об этом стало известно в пятницу, 30 августа.

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Дыра, в которую упал ребенок, образовалась из-за прорыва трубы. Сотрудники правопорядка устанавливают обстоятельства произошедшего. Ребенка отправили в больницу, следует из сообщения в Telegram-канале Don Mash.

25 августа в столице обнаружили тело женщины и ребенка под окнами дома на Красноказарменной улице на юго-востоке столицы. Позже стало известно, что из окна их выбросил глава семьи. «Вечерняя Москва» выяснила подробности трагедии.

Тело пятилетнего мальчика, который пропал в селе Мангут Забайкальского края 20 августа, обнаружили в воскресенье, 25 августа, местные жители в протоке реки Онон на заброшенном приусадебном участке. Мать мальчика обратилась в полицию, когда он не вернулся домой из гостей.