Москвичка занялась сбытом наркотиков в ПВЗ известного интернет-магазина

15-летняя сотрудница пункта выдачи Ozon в Москве фасовала запрещенные вещества прямо на рабочем месте, после чего передавала курьеру. ПВЗ временно закрыли.

Первокурсница московского кинологического колледжа имени Скрябина на лето устроилась работать в пункт выдачи крупного маркетплейса Ozon. Через некоторое время 15-летняя девочка решила "удвоить" свой доход. Подросток связалась с наркобизнесом: прямо на ПВЗ она фасовала запрещенные вещества, после чего передавала их курьеру.

Ее действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении, благодаря чему юную злоумышленницу удалось задержать. На рабочем месте правоохранители нашли около 40 свертков с неизвестными веществами и электронные весы. Сейчас все эти вещи отправлены на экспертизу.

Как сообщается Telegram-канал Mash, ПВЗ, где работала студентка, временно закрыли для проведения расследования. Также уточняется, что запрещённые вещества не продавались через витрину и не проходили через систему логистики.