СБУ заочно предъявила обвинения Кириенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения первому заместителю руководителя администрации президента (АП) РФ Сергею Кириенко за работу в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.

В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что Кириенко, помимо прочего, участвовал в организации референдумов по вопросу о присоединении этих четырех регионов к России, который прошел в сентябре 2022 года, а также занимается их интеграцией в РФ.

Украинские власти предъявили первому замглавы АП обвинения по четырем статья Уголовного кодекса, в том числе о пособничестве в ведении войны, публичных призывах к изменению границ Украины, "оправдании, признании правомерными и отрицании" действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию", а также "глорификации" (прославлении) участников специальной военной операции и пересечении границы Украины с целью причинения вреда ее интересам.

В мае 2022 года СБУ заявила, что начала расследование в отношении Кириенко в связи с его поездкой в Мариуполь в ДНР.