В Санкт-Петербурге избили дочь бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Как сообщает Telegram-канал Baza, конфликт между 13-летней девочкой и 51-летним мужчиной произошел 28 августа в торговом центре на Морской набережной.

Девочка громко разговаривала с подругами и бегала по ТЦ. Это не понравилось одному из посетителей: он сделал подросткам замечание, а в ответ получил грубые возражения. После этого мужчина погнался за обидчицами и у входа в магазин «Перекресток» поймал одну из них, стал толкать и душить.

Очевидцы вызывали полицию, которые задержали нападавшего. Пока на него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что Аршавин и Казьмина состояли в браке с 2016 по 2019 год. Сама бывшая модель не называла причины разрыва, однако не отрицала, что она связана с изменами супруга.