Россиянин поджег релейный шкаф за девять тысяч рублей и получил срок

Орловский областной суд приговорил к 12 годам и 10 дням лишения свободы 20-летнего мужчину, который поджег релейный шкаф в Мценске за деньги по заданию неизвестного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

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По версии следствия, осужденный познакомился с неизвестным лицом в одном из популярных мессенджеров. В ходе переписки куратор предложил молодому человеку съездить в Мценск и поджечь релейный шкаф, входящий в состав оборудования железнодорожных станций и путей. По инструкции неизвестного злоумышленник приобрел средства преступления, прибыл на обозначенное место и совершил поджог оборудования.

В результате его действий релейный шкаф был полностью разрушен, а железнодорожные перевозки — нарушены. Вскоре молодой человек был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. На суде он полностью признал вину.

Первые три года от назначенного срока злоумышленник проведет в тюрьме, а оставшиеся 9 лет и 10 месяцев – в колонии строгого режима. У него также конфисковали полученные за совершение диверсии деньги в размере чуть более девяти тысяч рублей в собственность России.

Ранее сотрудники силовых структур задержали мужчину, который готовил диверсию под Белгородом по указанию украинских спецслужб. Злоумышленником оказался уроженец Московской области.