Суд отправил под стражу директора Юридического института МИИТ

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под стражу директора Юридического института МИИТ Марианну Филиппову. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

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— Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя директора института по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Филипповой Марианны Юрьевны, на срок 1 месяц 24 суток, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Директор Юридического института МИИТ обвиняется в получении взятки. Она пробудет под стражей до 22 октября.

Ранее бывший начальник отдела по вопросам миграции Павлово-Посадского ОМВД осужден на четыре года за получение взятки в размере 702 тысячи рублей. По версии следствия, силовик ускорял получение иностранцами временной регистрации в РФ и за это брал деньги.