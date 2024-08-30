Россиянку и ее маленькую дочь убили в собственной квартире

Тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения нашли в квартире одного из домов в городе Чусовом Пермского края, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Уголовное дело заведено по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как рассказали в ведомстве, тела были обнаружены 29 августа. Сейчас на месте работают следователи, проводятся необходимые судебные экспертизы, ведется розыск преступника.

Ранее стало известно, что в Саратове правоохранителями был задержан 22-летний местный житель, которого подозревают в убийстве его 48-летнего соседа по даче. Молодой человек разозлился из-за замечания мужчины. Тело жертвы он закопал на территории своего домовладения.

До этого двое молодых людей в ночь на 24 августа попытались зарезать таксиста в Подмосковье, не желая платить за проезд. Пострадавший смог отбиться, но получил серьезные ранения. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам: ими оказались 19-летний уроженец Самары и 23-летний житель Брянска. В Сети также появилось видео с места событий.