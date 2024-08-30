Таможенники задержали мужчину при получении посылки с гашишем в Москве

Таможенники задержали мужчину, который пришел забирать посылку из Таиланда с 225 граммами гашиша. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

— Таможенники обнаружили в посылке из Таиланда 225 г гашиша в банке от косметического скраба. Получать товар в почтовый пункт пришел 37-летний россиянин. Он пытался скрыться с места задержания и утверждал, что посылка ему не принадлежит, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Позднее мужчину задержали и он признался, что собирался сбывать товар в столице и в Московской области. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей, сообщили таможенники.

Ранее правоохранительные органы задержали в подмосковном поселке Шаховская водителя и пассажира грузовика с крупной партией гашиша. В автомобиле силовики нашли почти три тысячи брикетов с наркотическим веществом.