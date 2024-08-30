ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил РФ в качестве наемников", - сообщили в ЦОС.

"В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины", - отметили в ФСБ.

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Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Расследование уголовных дел продолжается, добавили в ФСБ.