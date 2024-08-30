В удмуртских Дебесах нашли тело младенца в выгребной яме
Балезинские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденной девочки, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
Тело новорожденной девочки обнаружили 26 августа в выгребной яме общественного туалета в селе Дебесы в Балезинском районе Удмуртии. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".
Следователи провели осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. Родители погибшего ребенка пока не установлены.