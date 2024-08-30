Российского танцора арестовали в США

Профессионального танцора Артема Чигвинцева арестовали 29 августа в США по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Артиста доставили в тюрьму в Калифорнии. По информации издания, он обвиняется в «умышленном причинении телесных повреждений, приводящих к травматическому состоянию» нынешней или бывшей супруге, сожителю или невесте. Такое правонарушение рассматривается американскими властями как тяжкое.

Чигвинцева освободили после внесения залога в 25 тысяч долларов (почти 2,3 млн рублей). Сотрудники правоохранительных органов не уточняют, что стало причиной ареста, а также не раскрывают, кто является возможной жертвой танцора.

Напомним, что Чигвинцев женат на участнице американского рестлинг-промоушена WWE Никки Гарсии с 2022 года. Они начали свои отношения в 2019 году, когда выступали в сериале «Танцевальные соревнования». За три дня до ареста и танцор, и его супруга опубликовали в социальных сетях пост, посвященный годовщине. Издание отмечает, что Чигвинцев не будет участвовать в 33-м сезоне американского шоу «Танцы со звездами».