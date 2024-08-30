Землетрясение «потрясло» Камчатку

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло у побережья Камчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Это произошло утром 30 августа. Эпицентр подземных толчков был в Тихом океане.

В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до 5 баллов, — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага оценивается примерно в 27 километров под морским дном.

По данным агентства, в квартирах раскачивались подвешенные предметы, звенели стеклянные предметы в шкафу. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Утром 18 августа Камчатка оказалась в эпицентре землетрясения магнитудой 7,0. Жители краевой столицы почувствовали толчки силой до 6 баллов. После этого на полуострове произошло извержение самого северного вулкана региона — Шивелуч. Высота пепловой колонны составила восемь километров над уровнем моря. Директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров отмечал, что после землетрясения на Камчатке начался афтершоковый процесс.