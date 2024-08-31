В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и ее семилетней дочери в городе Чусовой в Пермском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан гражданин 1996 года рождения", - сказала она.

29 августа в одной из квартир в городе Чусовой были обнаружены тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).