Полиция выявила 120 нелегальных мигрантов в Подмосковье

Полицейские при поддержке Росгвардии обнаружили среди работников склада в Пушкине Московской области 120 нелегальных мигрантов.

Как сообщается на сайте «МВД Медиа», в отношении 120 иностранцев составили административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории России.

«Нелегальных мигрантов выявили среди работников торгового склада, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители привлекли к ответственности 19 человек за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Каждому нелегальному мигранту придётся заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, а затем их выдворят за пределы страны.