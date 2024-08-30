Полицейские накрыли склад с 120 нелегальными мигрантами под Москвой

Сотрудники полиции накрыли торговый склад с 120 нелегальными мигрантами в Московской области. Об этом сообщает МВД Медиа.

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«Нелегальных мигрантов выявили среди работников торгового склада, где трудились уроженцы из стран СНГ и Африки», - говорится в сообщении.

На всех иностранцев были составлены административные протоколы, а 19 из них привлекли за незаконное осуществление трудовой деятельности в России. Один привлечен за уклонение от исполнения административного наказания.

На каждого мигранта наложили штраф в размере пяти тысяч рублей, в последующем их выдворят из страны. При этом 31-го человека поместили в специализированное учреждение до исполнения решения суда.

Ранее стало известно, что в 2025 году правительство может создать реестр контролируемых лиц с нелегальными мигрантами.