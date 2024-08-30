Экс-замглавы Минобороны Попова не посадят в одну камеру с рецидивистами

Бывший заместитель министра обороны генерал армии запаса Павел Попов не будет содержаться в одной камере с рецидивистами, а также с людьми, обвиняемыми в насильственных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Попов ранее не был судим. Поэтому, в соответствии с установленными правилами, его не станут сажать в одну камеру с теми, кто уже ранее был судим, а также с людьми, которые обвиняются в преступлениях, сопряженных с насилием", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, обвинение Попову должны предъявить в течение 10 суток с момента помещения его в изолятор. В противном случае бывшего замминистра отпустят на свободу.

Также собеседник агентства отметил, что первое время подозреваемый будет содержаться в СИЗО "Бутырка" на карантине, после чего его переведут в общую камеру.

"Попова пока поместили в специальную карантинную камеру. Там он пройдет углубленное медицинское обследование: у него возьмут анализы на ряд инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ, сифилис и некоторые другие, проверят, какие у него есть хронические заболевания, возьмут отпечатки пальцев, досмотрят его личные вещи. После этого его переведут в обычную камеру с соседями", - рассказал собеседник агентства. По его словам, карантин предусматривает в том числе беседу с психологом.

В правоохранительных органах также отметили, что у Попова есть возможность заказывать еду из обычных магазинов или ресторанов.