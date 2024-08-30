Омская область обратилась в правительство РФ за компенсацией части затрат после паводка

Власти Омской области обратились к кабмин России просьбой частично компенсировать затраты на выплаты пострадавшим от весеннего паводка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Виталия Хоценко.

По его словам, речь идет как минимум о 2,5 млрд рублей. Из них 500 млн рублей по единовременным выплатам и 2 млрд рублей по жилищным компенсациям. Люди, у которых были повреждены дома, получат жилищные сертификаты, а также выплаты на капитальный ремонт, их уже получили 74 человека. Списки на оплату жилищных сертификатов уже выверены.

Хоценко указал, что нужно «стараться сохранить жителей на территории Усть-Ишимского района», для этого привлекают застройщиков для строительства жилья именно на территории муниципалитета.

На сегодняшний день единовременные выплаты получили 10,5 тыс. человек. Также выплачиваются средства по утрате имущества.

17 мая было объявлено о введении в Омской области режима ЧС федерального значения из-за паводка. Подтопленными оказались 694 дома. В безопасные места из зоны паводка эвакуировали более 2 тыс. жителей района.