В Якутии лесные пожары охватили более 75 тыс. га

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 75 тыс. га, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 5 природных пожаров на общей площади <...> свыше 75 тысяч гектаров и на землях иных категорий действует 1 пожар. За сутки ликвидирован 1 пожар на площади около 5,6 тысячи га, локализован 1 пожар на площади 5,6 тысячи га. На тушение привлекалось 406 человек и 36 [единиц] техники", - проинформировали в МЧС.

На особом контроле спасателей один пожар. Он находится в Верхневилюйском районе на расстоянии 9,3 км от поселения Оргет, его площадь 115 га. На тушении пожара задействовано 88 человек и 9 единиц техники.

"Основные усилия главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров. Продолжает действовать 4 крупных очага, в пятикилометровой зоне пожары отсутствуют. По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность не наблюдается. Угрозы для населенных пунктов региона нет", - прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

За минувшие сутки в регионе исследовали восемь проб атмосферного воздуха на территории Нерюнгринского, Мирнинского, Оймяконского районов и в городе Якутске. Превышения предельно допустимой концентрации химических веществ не установлено.