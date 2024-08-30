Новый фигурант по делу «Крокуса» мог получить гражданство России

Новый фигурант по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев мог получить гражданство РФ. В Душанбе он уже не живет, сообщили в МВД Таджикистана.

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— Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана – городе Душанбе, — указал источник в зарубежном МВД.

По его словам, он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан.

Известно, что Солиеву 26 лет, он ялвяется уроженцем Таджикистана. Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле 1998 года в Душанбе, сообщает РИА Новости.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших составляет 144 человека, а пострадавших — более 500. Площадь обрушения конструкций в «Крокусе» составила семь тысяч квадратных метров. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Изначально по делу о теракте было задержано 11 человек. «Вечерняя Москва» подготовила материал, в котором рассказано все, что известно о террористах и подготовке нападения.

29 августа Басманный районный суд Москвы продлил арест фигурантам дела по теракту в «Крокус Сити Холл». Среди них был Солиев.