Фигурант дела о теракте в «Крокусе» уехал в РФ 12 лет назад и имел гражданство

Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад. Об этом рассказал брат его отца.

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У подозреваемого также российское гражданство, добавил родственник.

— Он с родителями уехал в Россию 12 лет назад. Они там обжились, получили российское гражданство, — сказал он.

Дядя добавил, что с тех пор племянника не видел, поэтому ничего о нем сказать не может, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что новый фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев мог получить гражданство РФ. В Душанбе он уже не живет, сообщили в МВД Таджикистана.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших составляет 144 человека, а пострадавших — более 500. Площадь обрушения конструкций в «Крокусе» составила семь тысяч квадратных метров.

Изначально по делу о теракте было задержано 11 человек.

29 августа Басманный районный суд Москвы продлил арест фигурантам дела по теракту в «Крокус Сити Холл». Среди них был Солиев.