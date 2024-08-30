Следствие наложит арест на люксовые иномарки экс-замглавы МО Попова

Сотрудники ГВСУ Следственного Комитета России наложат арест на дорогостоящие автомобили экс-заместителя главы Минобороны РФ генерала армии запаса Павла Попова, сообщает ТАСС.

Кроме того, арестован земельный участок в Подмосковье. Также будет проведена оценка ущерба по делу.

Попов владеет автомобилями Mercedes-Benz A-Class A 200 и Toyota стоимостью несколько миллионов рублей. На него оформлен земельный участок в Химкинском районе.

По словам адвоката Игоря Дюкина, пока ему ничего неизвестно о планах наложить обеспечительный арест на имущество его подзащитного.