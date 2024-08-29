Арестован простреливший ребенку руку в Подмосковье мужчина

Суд заключил под стражу на два месяца мужчину, прострелившего девятилетнему ребенку руку в подмосковном поселке Дрожжино. Об этом пишет пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве отметили, что на допросе мужчина признал вину и рассказал следователю об обстоятельствах случившегося.

«Выстрелы производил из окна квартиры, расположенной на ул. Новое шоссе в р. п. Дрожжино. Когда понял, что пуля попала в мальчика, испугался и отнес винтовку в лес», — признался стрелявший.

Вместе с тем, суд принял решение заключить свердловчанина под стражу на два месяца по обвинению в покушении на убийство, констатировали в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что стрелявшим оказался ранее судимый житель Свердловской области.