В Севастополе потушили глэмпинг и растительность вокруг него

Пожарные ликвидировали возгорание в районе бухты Ласпи в Севастополе, где горели глэмпинг и растительность вокруг. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по городу.

Деревянная постройка загорелась на 50 кв. м, позже в ГУ МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 225 кв. м. Также горела растительность на прилегающей территории.

"Пожар в районе бухты Ласпи потушили. На месте работали 21 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 огнеборцев и 4 единицы техники. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее власти города сообщали, что глэмпинг возводился в рамках федерального гранта, выданного в 2022 году. Для этого был передан в аренду лесной участок площадью 0,3 га на особо охраняемой природной территории. Однако вместо легких конструкций на этом месте появились двухэтажные домики, которые к тому же находятся вблизи оползнеопасного склона. Хотя в июле в правительстве заявили, что вопросов относительно безопасности к компании-создателю глэмпинга нет, у властей возникли претензии по исполнению, они планируют расторгнуть договор и добиться ликвидации объекта.