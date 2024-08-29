В Ростовской области загорелась подстанция

В городе Шахты Ростовской области загорелась подстанция, рассказал первый замглавы администрации города Владимир Петров. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, в 19.25 из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи. Чиновник отметил, что причины возгорания уточняются.

Энергетики пояснили, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.

Ранее сообщалось, что после пожаров на четырех энергоподстанциях без света остались 53 тыс. жителей Керчи.