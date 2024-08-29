Стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры
Инфраструктура получила повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«Повреждена инфраструктура», — написал он.
По информации украинского официального ресурса, в четверг, 29 августа в Днепропетровской области сирены воздушной тревоги включали четыре раза.
До этого в Киеве произошло свыше 15 взрывов.
29 августа стало известно о взрыве в Доброславе в Одесской области. О его последствиях не сообщается.
26 августа украинский генерал заявил о «крупнейшем ударе» РФ дронами и ракетами. Командующий украинскими воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре, в частности по топливно-энергетическому сектору.