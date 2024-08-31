СМИ: Дурову несколько раз ставили красные штампы при оформлении гражданства Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров неоднократно получал красные штампы с надписью "запрос отклонен", когда подавал документы для получения французского гражданства. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источники.
"Павел Дуров не отвечал ни одному из критериев, необходимых для запроса на получение французского гражданства", - приводит слова источника телеканал. При этом он отметил, что Дуров все равно стал гражданином Франции 23 августа 2021 года.
В Женеве уклончиво ответили, запрашивала ли Франция материалы по Дурову
Источники сообщили, что процедура получения гражданства во Франции входит в компетенцию МИД и МВД. На запрос TF1, внешнеполитическое ведомство ответило, что предоставить комментарии по отдельным случаям не представляется возможным.
Согласно информации газеты Le Monde, перед получением гражданства Дуров несколько раз встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что упоминалось в поданных им заявлениях. Этот критерий позволил правительству выдать Дурову гражданство как иностранцу, который "способствует росту влияния Франции".