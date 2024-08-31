СМИ: Дурову несколько раз ставили красные штампы при оформлении гражданства Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров неоднократно получал красные штампы с надписью "запрос отклонен", когда подавал документы для получения французского гражданства. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на источники.

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"Павел Дуров не отвечал ни одному из критериев, необходимых для запроса на получение французского гражданства", - приводит слова источника телеканал. При этом он отметил, что Дуров все равно стал гражданином Франции 23 августа 2021 года.

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Источники сообщили, что процедура получения гражданства во Франции входит в компетенцию МИД и МВД. На запрос TF1, внешнеполитическое ведомство ответило, что предоставить комментарии по отдельным случаям не представляется возможным.

Согласно информации газеты Le Monde, перед получением гражданства Дуров несколько раз встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что упоминалось в поданных им заявлениях. Этот критерий позволил правительству выдать Дурову гражданство как иностранцу, который "способствует росту влияния Франции".