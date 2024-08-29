В Москве задержаны 23 участника массовой драки

В столице задержаны 23 иностранца, участвовавшие в драке на юго-востоке города, пишет пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 28 августа на Жулебинском бульваре.

«Установлено, что между иностранными гражданами произошёл конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции с адреса происшествия в территориальный отдел полиции было доставлено 23 приезжих гражданина», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что в отношении 21 задержанного составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Кроме того, правоохранители выписали 10 протоколов по ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания).

Полицейские проводят мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников конфликта.