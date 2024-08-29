Мужчина украл из московской стоматологии свыше миллиона рублей

Мужчина проник в столичную стоматологию и украл рюкзак одного из сотрудников, в котором находилось более одного миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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— Злоумышленник вскрыл дверь служебного входа в стоматологической клиники и проник внутрь помещения. В одном из кабинетов он обнаружил рюкзак с денежными средствами, принадлежащий сотруднику клиники. Мужчина похитил денежные средства, спрятав их в карманах одежды, после чего скрылся. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Похитив деньги, злоумышленник попытался скрыться, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать его. Подозреваемым оказался ранее судимый 46-летний приезжий мужчина. Силовики возбудили уголовное дело, фигурант отправлен под стражу.

Ранее мужчина притворился сотрудником туристической фирмы и похитил из офиса компании 330 тысяч рублей. Инцидент произошел 28 августа. Фигурантом дела оказался 55-летний приезжий. Следователи возбудили уголовное дело, а подозреваемого отправили под стражу.