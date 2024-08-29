Суд арестовал организатора «голой вечеринки» в Астрахани

Кировский районный суд Астрахани назначил пять суток административного ареста организатору «голой вечеринки» в ночном клубе «Бункер». Кроме того, ему выписали штраф в размере 80 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о скандале на вечеринке в астраханском клубе.

Журналисты пояснили, что организаторы для развлечения гостей подготовили «конкурс», в котором должны были участвовать только актеры. Мероприятие пошло не по плану, вместе с танцорами на сцену вышли и полностью разделись обычные гости заведения.

«Организатор мероприятия был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 и части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток и штраф в размере 80 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе суда.

В инстанции пояснили, что участницы розыгрыша также привлечены к ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.