В Мытищах загорелась квартира в многоэтажке

В подмосковных Мытищах загорелась квартира на шестом этаже в доме на улице Колпакова, 38. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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— Сообщение о пожаре поступило в 16:48. Огонь полностью удалось ликвидировать спустя 50 минут, — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в доме на улице Охотничьей в Москве произошло возгорание. На месте инцидента работали расчеты пожарноспасательных частей. В ходе тушения пожара специалисты спасли спрятавшуюся под покрывалом собаку. Кроме этого спасателям удалось помочь выбраться из огня четырем людям.

Кроме этого, в конце июля загорелась конюшня в Мытищах. Пожар произошел в конноспортивном клубе в деревне Ульянково. Пламя охватило крышу здания конюшни. Спасателям удалось вывести из огня 48 лошадей.