Олигарху Коломойскому* отменили арест

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отменили арест по одному из дел, при этом он остается в СИЗО. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

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Теперь мера пресечения предусматривает залог в размере 1,8 миллиарда гривен (3,9 миллиарда рублей по курсу на 29 августа) вместо ареста.

«Однако, есть другое постановление следственного судьи Печерского районного суда, по которому Игорю Валерьевичу продлен срок действия его содержания под стражей в рамках другого уголовного производства», — приводит издание слова прокурора Сергея Деминчука.

Коломойский, добавляет издание, в настоящий момент не имеет возможности оплатить указанный залог.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины заявило о завершении расследования против Игоря Коломойского. Его будут судить по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.