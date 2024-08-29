Задержан курьер, забравший у пенсионера 15 млн рублей для мошенников

В Челябинске полиция задержала 46-летнего курьера по подозрению в участии в мошеннической схеме, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В ведомстве пояснили, что в отдел полиции обратился пенсионер. Пожилой мужчина рассказал, что подрабатывает в челябинской фирме.

По словам пенсионера, руководитель предупредил его, что в ближайшее время компанию ждет негласная проверка. Затем ему позвонил «проверяющий», заявил, что неизвестные злоумышленники получили доступ к счету пострадавшего. С тем, чтобы предотвратить переводы, следует снять деньги и вручить их «федеральному курьеру».

Мужчина выполнил требования «проверяющего», снял средства в размере 15 млн рублей и вручил их курьеру. Затем у него возникли сомнения и он обратился в полицию.

Стражи порядка задержали курьера по горячим следам. В ходе допроса он рассказал, что предложение о работе нашел в соцсетях. Деньги после получения необходимо было перевести в криптовалюту и отправить кураторам. В качестве вознаграждения ему разрешили оставить себе 1,5% от суммы (225 тыс. рублей).

Возбуждено уголовное дело, фигурант процесса находится под стражей.

Напомним, что в последние годы в интернете активизировались мошенники. С помощью наработанных схем они выманивают у людей деньги, переводят их за границу. Суммы составляют от 10 тыс. до 200 млн рублей, среди пострадавших — бизнесмены, учителя, политики, менеджеры, звезды кино и эстрады.

В частности, аферисты выманили 400 тыс. рублей у политика Ирины Хакамады, 200 млн рублей — у певицы Ларисы Долиной.