Стало известно, кто дал показания на экс-замминистра обороны Попова

Показания на экс-замминистра обороны Павла Попова дали арестованный директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. Об ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В деле есть упоминание, что Ахмедов и Шестеров дали показания на Попова. Они легли в основу подозрений в отношении него", - сказал собеседник агентства.

Суд отправил под стражу экс-замглавы Минобороны Попова

Попов арестован до 29 октября по подозрению в особо крупном мошенничестве и хищениях в парке "Патриот".