В поселке Ласпи в Крыму произошел пожар в глэмпинге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Отмечается, что сильный пожар видно из соседнего комплекса «Бухта мечты».

«Полыхает дом, загорелся в 3 секунды. Причина возгорания неизвестна, вызвали пожарных», — приводит Telegram-канал «ЧП Крым» слова подписчика.

По данным Mash, этим летом природоохранная прокуратура признала строения опасными для туристов. Их так и не ввели в эксплуатацию.

До этого сообщалось, что лесной пожар в районе Тепе-Оба в Крыму полностью потушили спустя четыре дня. Пожар в районе Тепе-Оба начался вечером 25 августа. К ликвидации возгорания привлекли более 280 спасателей и 83 единицы техники. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды. Людей, проживающих в СНТ «Рассвет» и «Волна», вывезли в пункты временного размещения в Коктебеле.