В Москве мужчина напал на прохожих с саблей

На северо-западе Москвы пьяный мужчина, вооруженный саблей, напал на людей. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, во дворе жилого дома на Пятницком шоссе он напугал компанию молодых людей, размахивая холодным оружием и угрожая расправой из-за незначительных поводов.

В итоге 56-летнего мужчину удалось усмирить и передать правоохранительным органам. Сотрудникам полиции подозреваемый объяснил, что хотел "познакомиться с девушкой".

Гражданина, который использовал опасный способ знакомства, привлекут к уголовной ответственности по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Также Тушинская межрайонная прокуратура разберется, откуда у мужчины сабля.