Житель Саратова застрелил соседа и закопал труп во дворе дачи

В Саратове правоохранителями был задержан 22-летний местный житель, которого подозревают в убийстве его 48-летнего соседа по даче, передает «Саратов 24» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону. По информации ведомства, молодой человек разозлился из-за замечания мужчины.

В СК рассказали, что в июле этого года правоохранительные органы получили заявление о пропаже мужчины. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По итогам следственных мероприятий было установлено, что к исчезновению мужчины причастен его сосед, который и был задержан по подозрению в убийстве. Во время допроса призреваемый признался в содеянном и показал работникам органов место, где он закопал труп.

Молодой человек рассказал, что в ночь с 10 на 11 июля 2024 года он распивал алкогольные напитки в частном доме в садовом товариществе «Зеркальный пруд» города Саратова. К нему пришел сосед с претензиями на шум в ночное время. Подозреваемый разозлился на это и несколько раз выстрелил в него из имеющегося оружия. Потерпевший скончался на месте. Тело жертвы закопал на территории своего домовладения, — поделились правоохранители.

Место происшествия было тщательно осмотрено сотрудниками Следственного комитета. По факту преступления были назначены судебные экспертизы, одна из которых установит причину смерти убитого мужчины.

На сегодняшний день решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого в убийстве.

Ранее пресс-служба прокуратуры Забайкальского края сообщила, что в Чите житель города Хилка, который изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Парке Победы, получил 26 лет колонии особого режима. По информации ведомства, правоохранительные органы займутся оценкой законности вынесенного приговора в течение срока апелляционного обжалования.