235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить и избрать Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 29 октября", - огласил решение судья.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме из-за риска разглашения тайны следствия и секретных сведений об СВО. Ходатайство об аресте заявил следователь следственного управления ГВСУ СК России Сидоров А. К., поддерживал прокурор Зеньков А. А.

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По версии в 2021-2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности.

В СК ранее рассказали, что Попов за счет парка "Патриот" строил и ремонтировал, а также поставлял различные материальные ценности на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья. Также через своих подчиненных он принуждал руководителей компаний, имеющих договора с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

Павел Попов с 2008 по 2013 год занимал должность заместителя главы МЧС РФ. В 2013 году перешел на работу в Министерство обороны РФ, был помощником главы ведомства Сергея Шойгу. С 7 ноября 2013 года занимал должность заместителя министра обороны РФ, где курировал главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, департамент информационных систем и главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны. Уволен с военной службы указом президента России в июне этого года. С 2015 года является генералом армии, награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.