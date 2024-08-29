Во Внуково у туриста забрали радиоактивный танк

Сотрудники аэропорта Внуково нашли в багаже одного из пассажиров радиоактивный танк. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина прилетел из Ташкента. Во время прохождения зеленого коридора техника пищала, поэтому таможенники решили досмотреть туриста.

«Среди вещей 37-летнего мужчины таможенники нашли статуэтку танка из металла желтого цвета со встроенными часами», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что предмет, вес которого был немного больше килограмма, существенно превышал допустимую норму радиоактивного загрязнения.

Вещь у мужчины изъяли. Известно, что полиция проверяет путешественника.

До этого иркутские таможенники остановили россиянина, который приехал из Пхукета. В багаже туриста обнаружили 50 килограмм неизвестного препарата, который используется для снятия боли в позвоночнике и суставах. По словам мужчины, часть он планировал отдать родственникам, остальное – продать.

Товар был конфискован, капсулы направили на оценку стоимости.