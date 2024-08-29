Москвич насмерть ударил сестру молотком по голове

Житель столицы в ходе бытового конфликта ударил сестру молотком по голове. Пострадавшую госпитализировали, однако вскоре она скончалась в больнице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Между братом и сестрой произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил родственницу молотком по голове. 27-летняя женщина была госпитализирована в одну из столичных больниц, где скончалась, — заявила Нефедова.

Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Таганрогская. Силовикам удалось задержать мужчину. Прокуратура контролирует привлечение фигуранта к уголовной ответственности.

Ранее житель подмосковных Мытищ убил свою сестру в 2021 году. Суд приговорил нападавшего к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Следствие утверждало, что мужчина избил сестру тупым предметом по голове, а после задушил.