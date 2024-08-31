Армянская АЭС отключилась от сети из-за аварии, оставив без света Ереван

Армянская АЭС отключилась от сети из-за аварии в электроэнергетической системе. Об этом сообщили в Министерство территориального управления и инфраструктуры страны.

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В ведомстве уточнили, что на данный момент электроснабжение системы восстановлено, причины аварии выясняются, передает News.am.

«Электросети Армении» сообщили, что из-за перебоев на станции была отключена автоматика подстанции «Шаумян-2», в результате частично без света оказались Ереван, а также Армавирский и Эчмиадзинский районы, сообщает Sputnik Армения.

Примечательно, что это единственная действующая атомная электростанция на Южном Кавказе, она обеспечивает до 40 процентов общей выработки электроэнергии Армении.

23 августа энергоблок № 1 Ростовской АЭС был отключен от сети из-за выявленного дефекта на турбине. Отмечалось, что работают энергоблоки № 3 и 4. Энергоблок № 2 с 24 июля 2024 года находится в плановом ремонте.

16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился из-за неполадок на турбогенераторе. С временными отключениями света столкнулись жители Краснодара, Севастополя, Ялты, Алушты, Феодосии, Керчи, Судака и 30 крупных крымских поселков.

17 августа МИД России заявило, что киевский режим начал подготовку к атаке на Курскую атомную электростанцию. Отмечается, что в случае атаки Украины на Курскую АЭС существует риск масштабной техногенной катастрофы в Европе.