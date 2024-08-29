Основатель Telegram Павел Дуров избежал содержания в СИЗО во Франции на время расследования благодаря тому, что смог подтвердить наличие места жительства в стране. Об этом сообщил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

«Павел Дуров смог доказать, что ему есть где жить во Франции, иначе судья отправил бы его в изолятор временного содержания», — рассказал Либескинд в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что такой исход дела для подозреваемого по серьезным уголовным обвинениям является скорее исключением из правил. По словам адвоката, это свидетельствует о предоставлении Дурову особого режима на время расследования.

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Либескинд добавил, что следственный судья больше не может поместить Дурова в СИЗО из-за согласованного судебного надзора. Однако в случае возникновения новых уголовных подозрений или нарушения надзора судья вправе отправить бизнесмена в СИЗО.

Сам предприниматель Павел Дуров обрадовался вердикту парижского суда, который решил установить над ним судебный надзор вместо заключения под стражу. После заседания у Дурова было хорошее настроение, он улыбался и шутил. Во Франции создателя Telegram обвиняют в соучастии в распространении детской порнографии и незаконном обороне наркотиков, пишет «Национальная служба новостей».