В корпусе Тимирязевской академии в Москве произошло задымление

На севере Москвы 10 человек самостоятельно эвакуировались из корпуса Тимирязевской академии из-за задымления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

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По данным ведомства, задымление произошло на третьем этаже учебного здания. Причиной стал технический процесс горения ученической печи. Уточняется, что пожара не было, никто не пострадал.

До этого пожар произошел в столице Азербайджана, городе Баку, произошел пожар на объекте государственной нефтяной компании SOCAR.

29 августа в подмосковном Одинцово был эвакуирован торговый центр "Дубрава".

До этого в торговом центре "Мега Химки" сработала сигнализация, в результате которой была организована эвакуация сотрудников и посетителей. В пресс-службе ТЦ заявили, что в здании сработали датчики. "Мега Химки" возобновила работу в штатном режиме через 25 минут после проверки систем безопасности.