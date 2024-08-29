Установлены личности участников «голой» вечеринки в клубе «Бункер»

Полицейские установили личности организаторов и участников скандальной ночной вечеринки в астраханском клубе «Бункер».

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Организатором мероприятия оказался ранее неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний индивидуальный предприниматель. В его отношении составили два административных протокола за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлёкшее нарушение общественного порядка».

Также установлены личности двух участниц скандального конкурса. На них и ведущего мероприятия составили административные протоколы за «мелкое хулиганство».

В астраханском клубе прошла «голая» вечеринка

За неповиновение распоряжению полицейских составлены административные материалы на гендиректора, соучредителя организации и кассира.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал позором «голую вечеринку» в астраханском ночном клубе «Бункер» и заявил, что правоохранительные органы уже проводят проверку в развлекательном заведении.