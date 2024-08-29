Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области

Режим повышенной готовности введен в Каменской районе Ростовской области, где в среду загорелся склад с топливом после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава администрации района Владимир Савин.

"В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно", - написал он в Telegram-канале.

Глава районной администрации отметил, что к месту тушения пожара организовали подвоз питьевой воды и продуктов питания, а также медикаментов. Для пожарных также организовано трехразовое питание и оборудовали места отдыха.