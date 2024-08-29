В Москве арестован мужчина, выбросивший жену и ребенка с 16-го этажа

В Москве суд арестовал выбросившего женщину и ребёнка из окна 16-го этажа мужчину.

© Прокуратура Москвы

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемому в убийстве жены и ребёнка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, 25 августа мужчина, находясь в квартире жилого дома на 16-м этаже, расположенного на улице Красноказарменной в Москве, выбросил из открытого окна сына 2023 года рождения, после чего вытолкнул в это же окно свою супругу. Они погибли.