В Москве арестован мужчина, выбросивший жену и ребенка с 16-го этажа

Александра Липатова, выбросившего жену и ребенка из окна многоэтажки в Москве, поместили в СИЗО до 25 октября. Как сообщает Telegram-канал Shot, решение вынес Лефортовский суд столицы.

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Отмечается, что на заседании мужчина закрывал лицо от журналистов листком бумаги и был подавлен. Кроме того, у него сильно сбиты костяшки пальцев, а на запястьях видны следы от веревки. Накануне его выписали из психиатрической клиники.

Напомним, что 18 августа Липатов вытолкал жену и ребенка из окна квартиры на 16-м этаже в ЖК «Лефортово парк» на Красноказарменной улице. Мужчину задержали и поместили в психиатрическую лечебницу.

По сообщениям СМИ, странности в поведении задержанного появились еще в 2019 году, когда он жил в Барнауле. Накануне трагедии он жаловался на слежку. По предварительной информации, он мог принять большое количество антидепрессантов, после чего случился нервный срыв.