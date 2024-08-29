Вскрылись подробности о сыне задержанного экс-замминистра обороны РФ

Telegram-канал SHOT утверждает, что сын бывшего замминистра обороны Павла Попова Роман в течение двух лет продавал в интернете военную одежду и амуницию. По данным SHOT, на продажу выставлялись форма, обувь, рюкзаки и шлемы Ops-Core.

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Также Telegram-канал утверждает, что сыну экс-чиновника принадлежит 110-метровая квартира в Химках. Стоимость квартиры, по данным SHOT, составляет около 35 миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет (СК) РФ сообщил о задержании бывшего замглавы Минобороны РФ, генерала Павла Попова по делу о мошенничестве. В СК заявили, что дело связано с парком «Патриот».

Задержан бывший замминистра обороны Попов

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения». В СК уточнили, что по этому делу также проходят директор парка Вячеслав Ахмедов и замначальника управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров.