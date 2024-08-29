В Саратове найден убитым правозащитник Алексей Сусликов

В дачном кооперативе в Саратове найден мертвым известный в городе правозащитник и юрист Алексей Сусликов, сообщил "РГ" информированный источник.

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Алексей Сусликов исчез в середине июля, его искали полиция и волонтеры. Оперативным путем установили, что он был убит. Труп нашли в земле на участке соседа в СНТ "Зеркальный пруд". Алексей Сусликов скончался от огнестрельных ранений.

В пресс-службе СУ СК по Саратовской области, не называя персональных данных, уточнили, что по факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". На допросе сосед потерпевшего признался, что в ночь на 11 июля на даче напился и громко слушал музыку. Когда правозащитник пришел с претензиями, агрессор застрелил его. А чтобы тело не нашли, закопал на своем участке. Расследование уголовного дела продолжается.

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Отметим, что Алексей Сусликов был экспертом в области защиты прав потребителей. Ранее на него уже совершалось нападение.