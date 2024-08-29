Чем занимался задержанный экс-замминистра обороны РФ Попов

Задержанный по делу о мошенничестве бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов на своем посту занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра». Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет газета «Ведомости».

Издание напомнило, что Павел Попов был уволен указом президента от 17 июня вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым, а также с двумя замминистрами – Татьяной Шевцовой и Николаем Панковым.

При этом в Минобороны России он отвечал за инновационное развитие и на эту должность после его увольнения так никого и не назначили.

«Фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и технополиса «Эра»», - утверждает близкий к российскому военному ведомству источник газеты.

Сегодня в Следственном комитете РФ заявили, что уголовное дело, по которому задержан бывший замминистра, связано с парком «Патриот». По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения». В СК считают, что он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.