Задержан убийца бездомных в Бутовском лесу

Силовики задержали мужчину, который подозревается в убийстве трех бездомных в Бутовском лесу 13 лет назад. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— В среду, 28 августа 2024 года, задержан 40-летний мужчина без определенного места жительства, который полностью изобличен в убийстве трех человек, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

Следствие считает, что подозреваемый убил своего бездомного собутыльника в возведенном лагере бездомных в Бутовском лесу. Два других убийства задержанный совершил спустя несколько месяцев. Он убил мужчину и женщину на фоне бытового конфликта под алкоголем.

Ранее Московский областной суд вынес приговор троим преступникам, которые похитили и убили знакомого в лесу в подмосковном Клине. По данным следствия, преступление произошло в 2020 году из-за того, что погибший выложил в Сеть порочащие данные убийц.